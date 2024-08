Shadowveil: Legend of the Five Rings: in arrivo il videogioco

Gli sviluppatori Palindrome Interactive, Amplifier Game Invest e Asmodee Entertainment annunciano i primi dettagli del loro prossimo titolo di videogiochi Shadowveil: Legend of the Five Rings basato sul mondo fantasy conosciuto in tutto il mondo di Legend of the Five Rings. Rivelato per la prima volta alla Gen Con, Legend of the Five Rings un’avventura roguelite per giocatore singolo in arrivo su PC.

Shadowveil: Legend of the Five Rings fonde costruzione del mazzo, meccaniche di gioco roguelite e combattimenti strategici, spingendo i giocatori al comando del Clan del Granchio, un clan di samurai di Rokugan incaricato di difendere la Barriera che protegge l’impero dalle Terretetre, una contorta terra desolata infestata dal male. I giocatori devono intraprendere una pericolosa missione oltre la Barriera per indagare su una minaccia emergente e respingere i mostri dell’oscurità, addestrare le loro truppe, acquisire nuove abilità e elaborare strategie per garantire che l’Impero di Smeraldo non venga invaso.