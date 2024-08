EA SPORTS FC 25: ecco ulteriori dettagli su Ultimate Team

EA SPORTS FC 25, sviluppato e pubblicato da Electronic Arts, è il nuovo capitolo calcistico provato in anteprima qualche giorno fa dal nostro Marco Ravetto. Il team ha rilasciato poco fa alcune novità in merito alla nuova iterazione, in arrivo il prossimo settembre in occasione dell’inizio del campionato italiano. Football Ultimate TeamTM in EA SPORTS FC 25 ti permetterà di fare squadra con gli amici in 5v4, sbloccando nuovi livelli di strategia in 11v11 con i ruoli dei giocatori e FC IQ.

Rush è un’esperienza 5v5, che include portieri controllati dall’IA, che consente di giocare per entrambe le squadre, unendosi con un massimo di altri tre amici o entrando come giocatore singolo e facendosi abbinare ad altri giocatori. L’obiettivo sarà portare il proprio giocatore preferito alla sua piena forza, scegliendo così delle squadre che contribuiranno per guadagnare ulteriori punti speciali. Rush introduce un’esperienza collaborativa di creazione della rosa in Football Ultimate TeamTM, in cui si dovrà collaborare con la squadra per scegliere i giocatori che si esibiscono in campo, utili per aumentare i requisiti di blocco per massimizzare i punti corsa guadagnati.