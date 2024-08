Creatures of Ava è in arrivo su Xbox Game Pass

Creatures of Ava, sviluppato da Inverge Studios e pubblicato da 11bit Studios, è in arrivo come videogioco del mese su Xbox Game Pass. Di sicuro, è la novità più interessante, considerando che sarà disponibile al day one sul servizio in abbonamento della casa di Redmond.

“Lascia che la tua empatia ti guidi mentre giochi a un emozionante gioco d’azione, avventura e salvacreature. Comprendi e doma le creature di Ava e lascia che ti guidino attraverso una varietà di ecosistemi, il tutto nella speranza di salvare il pianeta da un’infezione che consuma la vita”, ha dichiarato il team descrivendo le caratteristiche del suo titolo intimista, in arrivo su PC e console dal prossimo 7 agosto.