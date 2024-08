EA SPORTS FC 25 rivela la modalità Highlighter

Sviluppato e pubblicato da Electronic Arts, EA Sports FC 25 si rivela in un altro Deep Dive dedicato alla modalità Highlighter. La stessa si occuperà, in tal senso, di dare la possibilità al giocatore di editare le modalità replay come meglio si preferisce, cambiando i colori e anche come calciare nel corso dell’esperienza. Questa modalità consentirà di modificare la telecamera e spostarla in ogni angolo del campo. Qua la nostra anteprima a cura del nostro Marco Ravetto.

EA SPORTS FC 25 offre nuovi modi di vincere per il club, con altrettante modalità di gioco, permettendo alla squadra di realizzare con gli amici delle modalità preferite con l’inedita Rush 5 vs 5 e porta il club alla vittoria con un controllo tattico più avanzato che mai grazie a FC IQ.