Cult of the Lamb: disponibile il Pilgrim Comic Pack

Cult of the Lamb, sviluppato da Massive Monsters e pubblicato da Devolver Digital, s’infoltisce con il Pilgrim Comic Pack. Pilgrim Pack si manifesterà insieme all’ultimo aggiornamento gratuito di Cult of the Lamb, Unholy Alliance, il 12 agosto come DLC a pagamento per PC, Switch, PS5, PS4 e Xbox Series S|X.

Il Pilgrim Pack include:

La storia completa di Pilgrim e pagine bonus!

2 missioni uniche per i Seguaci

5 nuove forme per i Seguaci

2 nuovi abiti per i tuoi Seguaci

5 nuove decorazioni

Nella storia di Pilgrim, il giocatore si unirà unirai a Jalala e Rinor nel loro viaggio attraverso le Terre della Vecchia Fede, alla ricerca di un luogo da chiamare casa. Se riusciranno a sopravvivere ai pericolosi Cultisti in cerca di nuovi sacrifici, alle creature terrificanti a caccia di un pasto e ai strani venditori di funghi