UFL in uscita su console a settembre

Strikerz Inc ha annunciato la data di uscita di UFL, il videogioco di calcio free-to-play che punta a sfidare EA Sports FC sul suo stesso campo.

“Non vediamo l’ora che i giocatori di tutto il mondo possano divertirsi e li ringraziamo per il prezioso feedback che ci hanno fornito durante le due fasi di beta testing,” ha dichiarato il CEO Eugene Nashilov. “Il lancio di UFL è un momento fondamentale del nostro viaggio, tuttavia, ci rendiamo conto che questo è solo l’inizio. Aggiorneremo costantemente e regolarmente l’esperienza di gioco UFL per tutti i fan in tutto il mondo.”

UFL sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S dal 12 settembre, tuttavia chiunque deciderà di acquistare un apposito pacchetto di pre-order potrà accedere al gioco con sette giorni di anticipo.