Diablo IV: al via la Stagione delle Orde Infernali

Sviluppato e pubblicato da Blizzard Entertainment, Diablo IV s’infoltisce quest’oggi con il nuovo contenuto aggiuntivo, denominato “Stagione delle Orde Infernali”. Questa nuova modalità sarà disponibile in entrambi i Regni con una serie di missioni stagionali nel Regno Stagionale e una serie di missioni ridotte nel Regno Eterno. Le Brecce Infernali saranno inizialmente disponibili solo nel Regno Stagionale, in seguito saranno presenti anche nelle Orde Infernali assieme alla progressione stagionale e al Percorso Stagionale. Qua la recensione.

Il giocatore dovrà respingere gli eserciti degli Inferi, sia nel Regno Stagionale che in quello Eterno, nelle Orde Infernali, una modalità a ondate che mette i giocatori contro una quantità quasi infinita di mostri, costringendo i giocatori a proseguire la lettura per scoprire tutto ciò che c’è da sapere per discendere negli Inferi e lottare contro gli eserciti che lo attendono.