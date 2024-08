Pepper Grinder arriva su Xbox e PlayStation

Sviluppato da Ahr Ech e pubblicato da Devolver Digital, Pepper Grinder arriva su PlayStation e Xbox dopo essere approdato su PC e Nintendo Switch, la cui prova è stata svolta nella nostra recensione. Dopo che una strana tempesta ha fatto a pezzi la nave di Pepper, questa si ritrova sulle coste pericolose di un’isola misteriosa e scopre che un gruppo di creature simili a narvali sta portando via il suo prezioso tesoro.

Pepper si imbarca in una missione per recuperare il bottino rubato, trapanando l’isola per recuperare i suoi sporchi guadagni e dimostrare ai Narling perché dire loro che bisogna mai mettersi contro qualcuno che brandisce un attrezzo elettrico sovradimensionato. Qua la nostra recensione.