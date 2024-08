ONE BTN BOSSES è ora disponibile su Steam

Midnight Munchies anuncia quest’oggi che ONE BTN BOSSES, il videogioco in salsa gioco in stile boss-rush roguelike, è ora disponibile per PC su Steam. Si tratta di un bullet hell minimalista che offre ai giocatori una nuova interpretazione del genere.

L’obiettivo è sconfiggere boss sempre più difficili con il semplice tocco di un pulsante per schivarne gli attacchi. Più a lungo i giocatori aspettano per schivare le ondate di proiettili, più velocemente la loro nave sparerà e più velocemente vinceranno. I piloti con il punteggio più alto vedranno i loro nomi inseriti nella classifica mondiale. Grazie a varie opzioni di personalizzazioni della modalità di gioco sbloccabili, il gioco offre molte ore di azione frenetica, completata da una leggendaria colonna sonora synthwave.