Facebook ha appena acquisito Ready at Dawn

Facebook ha annunciato di aver acquisito Ready at Dawn, lo studio californiano che ha dato i natali a The Order 1886 e allo shooter in realtà virtuale Lone Echo. La compagnia entra così a far parte della scuderia degli Oculus Studios, dove continuerà a mantenere una certa indipendenza.

L’intero team di sviluppo è stato assimilato e proseguirà i lavori su Lone Echo II, il quale dovrebbe vedere la luce prossimamente sui dispositivi per la realtà virtuale targati Oculus.

