Tintin Reporter – I sigari del Faraone è in arrivo su Nintendo Switch

Tintinimaginatio e Microids annunciano nella giornata odierna che Tintin Reporter – The Cigars of the Pharaoh, co-prodotto da Tintinimaginatio e Microids e sviluppato dallo studio spagnolo Pendulo Studios, arriverà su Nintendo Switch il 17 ottobre 2024.

“Siamo entusiasti di annunciare un importante aggiornamento. Questa nuova versione è ricca di funzioni accattivanti: intraprendete una nuova sequenza con Tintin a cavallo, esplorate una galleria esclusiva di personaggi e immergetevi nella modalità Tintinologo, pensata per i fan più curiosi e appassionati. In questa modalità, durante il viaggio, scoprirete una serie di aneddoti sul mondo di Hergéa”, ha dichiarato il team. Ispirato a un’avventura iconica della serie a fumetti “Le avventure di Tintin” creata da Hergé, che ha venduto oltre 275 milioni di copie in tutto il mondo, questo nuovo videogioco segna il ritorno del famoso reporter nel mondo dell’intrattenimento interattivo grazie alla collaborazione di due team storici.