Spectre Divide: in arrivo la closed beta

Sviluppato e pubblicato da Mountaintop, Spectre Divide verrà rimpinguato con una closed beta a brevissimo, dal prossimo 13 agosto 2024. Il titolo, provato in anteprima, sarà un cooperativo multigiocatore free-to-play, dai veterani del settore dietro Apex Legends e altrettanti titoli del genere.

Spectre Divide è lo sparatutto tattico 3v3 competitivo che evolve il genere guidato da Duality. Il giocatore utilizzerà Duality per controllare due corpi in tempo reale, permettendogli di difendere due siti contemporaneamente, padroneggiando le sparatorie tattiche e un arsenale di tecnologia del futuro per raggiungere qualsiasi obiettivo. Ricordiamo, inoltre, che il titolo è al momento annunciato per PC (Steam).