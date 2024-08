DEATHSPRINT 66 è in arrivo a settembre

Sviluppato e pubblicato da Sumo Digital, Deathsprint 66 è in arrivo il prossimo 12 settembre 2024. Fondata nel 2060, la Bachman Media Network è il frutto della mente dell’eccentrico imprenditore e trilionario Braylon Bachman. L’intrattenimento è stato a lungo dimenticato in questi tempi di guerra, cambiamenti climatici, carestie e sopravvivenza. L’obiettivo della Bachman Media Network è quello di rimediare a questa situazione, offrendo giochi mai visti prima, con puntate altissime e momenti memorabili.

Otto giocatori si sfidano in gare di corsa attraverso percorsi pieni di pericoli, spingendo gli avversari in trappole mortali e concatenando mosse di parkour per generare hype e conquistare la folla. Qua la nostra anteprima hands on.