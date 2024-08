Call of Duty: Black Ops 6, tutto ciò che c'è da sapere su Zombi

Come promesso qualche giorno fa, Activision e Treyarch hanno svelato i dettagli della modalità Zombi di Call of Duty: Black Ops 6.

In questo nuovo capitolo della serie torna la modalità Zombi a round che consente ai giocatori (da 1 a 4) di formare squadre per abbattere ondate sempre più difficili di non morti in due mappe: al lancio saranno disponibili Liberty Falls e Terminus.

Black Ops 6 Zombi continuerà la trama dell’etere oscuro nel 1991 e dopo gli eventi di Black Ops Cold War, quando l’isola di Terminus diventa l’epicentro di una nuova epidemia. La modalità offre un mix di potenti armi e aggiornamenti, nemici mortali e tantissimi segreti da scoprire; presente anche un nuovo sistema di progressione basato sugli upgrade che offre un’esperienza di personalizzazione ricca ed innovativa, consentendo ai giocatori di sbloccare tre potenziamenti maggiori e tre minori per ogni pacchetto, munizioni e potenziamenti da campo.

È possibile sbloccare ulteriori potenziamenti per adottare il proprio stile di gioco preferito semplicemente giocando a Zombi. I giocatori potranno sbloccare oltre 100 potenziamenti al momento del lancio, mentre molti altri arriveranno nelle stagioni successive.

Inoltre, per la prima volta in per la prima volta i giocatori possono anche scegliere di giocare in terza persona ed attivare elementi dell’interfaccia utente come la barra della vita dei nemici e numeri che mostrano il danno agli zombi nella barra delle impostazioni.

Ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 6 uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S il prossimo 25 ottobre.