Splitgate 2 mostra per la prima volta il suo gameplay

1047 Games ha confezionato un nuovo trailer di Splitgate 2 che mette in mostra il gameplay di questo sparatutto online. Una delle novità di questo sequel è il sistema di fazioni, che viene illustrato nel video diffuso in queste ore.

Splitgate 2 offre ai giocatori tre fazioni tra cui scegliere: ognuna di esse ha le sue abilità distintive che si adattano a stili di gioco diversi. I giocatori potranno mescolare e abbinare le fazioni nelle loro squadre per massimizzare i punti di forza e contrastare le scelte della squadra avversaria.

Il video presenta in dettaglio una di queste fazioni: Aeros. Chi sceglie Aeros ha a disposizione l’abilità Rush per uccisioni tramite movimenti agili, mentre i portali vengono usati per tenere sotto controllo un’area della mappa. Aeros è una fazione per chi vuole essere sempre al centro dell’azione. Le altre fazioni sono Meridian e Sabrask. Meridian è una fazione per i giocatori con ruoli di supporto, mentre Sabraskè per chi preferisce dominare il campo di battaglia con una potenza offensiva senza pari.

Splitgate 2 è ancora sprovvisto di una data di uscita, ma sappiamo che vedrà la luce su PC e console nel 2025.