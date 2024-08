Warhammer 40,000: Space Marine 2, le modalità multiplayer in video

Saber Interactive e Focus Entertainment hanno pubblicato un lungo trailer di Warhammer 40,000: Space Marine 2 dedicato alle diverse modalità multiplayer presenti nel gioco.

Si parte con le operazioni cooperative, che vedono un gruppo di tre giocatori affrontare missioni PvE. La missione presente nel video vede il gruppo di Adeptus Astartes combattere contro l’orda tiranide allo scopo di far detonare un ordigno esplosivo in grado di minare l’avanzata nemica.

La seconda parte del video ha per protagonista la modalità competitiva Guerra Eterna, in cui due squadre di quattro giocatori si scontrano per il dominio sul campo di battaglia. Qui vediamo quattro Space Marine del Caos e altrettanti lealisti cercare di catturare e difendere dei checkpoint all’interno di una mappa.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 9 settembre.