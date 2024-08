VLADiK BRUTAL è ora disponibile su Steam

Sviluppato e pubblicato da Narko Games, VLADiK BRUTAL è ora disponibile su PC (Steam). Tematicamente vicino a opere del calibro di DOOM 3 e di Black Mesa, la produzione è ambientata in un mondo distopico in cui tutto quanto è sul filo del rasoio. Il giocatore sotto l’assalto di mostri mutati, soldati ossessionati e boss ancora più oscuri, cercando di sopravvivere e di scoprire cosa fare dopo in questa vita, facendo contemporaneamente a pezzi i vostri nemici.

Il gioco è realizzato da una sola persona, uno “Sviluppatore Solitario”, com’è possibile notare una volta aperto il titolo. In un paese immaginario situato nell’Europa dell’Est, un dittatore governa il paese per molti anni. Il sovrano è molto paranoico, ha fatto molti controlli e ha ucciso le persone che erano contro di lui.