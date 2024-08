Shadows of Doubt: versione 1.0 in uscita a settembre

Fireshine Games e ColePowered Games hanno annunciato la data di uscita della versione completa di Shadows of Doubt, che dunque lascerà l’Accesso Anticipato di Steam tra poco più di un mese.

Shadows of Doubt mette il giocatore nei panni di un investigatore privato che si muove in una città neo-noir alla ricerca di un serial killer. Gli sviluppatori promettono di offrire una libertà assoluta all’interno di una città in cui ogni elemento è generato in maniera procedurale, pertanto ogni caso ha colpevoli e indizi differenti.

Dopo circa un anno e mezzo trascorso in Accesso Anticipato, la versione 1.0 di Shadows of Doubt uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 26 settembre. Per saperne di più sul titolo in questione vi invitiamo a leggere la nostra anteprima.