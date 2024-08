Five Nights at Freddy's: Into the Pit, ecco il trailer di lancio

Sviluppato e pubblicato da Mega Cat Studios, Five Night at Freddy’s: Into the Pit è ora disponibile su PC (Steam). Il trailer, disponibile ora su YouTube, mostra le caratteristiche principali del titolo orrorifico, completamente in pixel art. Oswald vorrebbe che la sua città e la sua vita non fossero tanto noiose. Tutto cambia quando esamina la vasca delle palline in una fatiscente pizzeria, ritrovandosi nel passato. Purtroppo, i desideri più reconditi di Oswald avranno un costo inaspettato.

Il giocatore dovrà sopravvivere in cinque notti di terrore in questa avventura da brividi, viaggiando tra diverse epoche per risolvere enigmi, raccogliendo indizi e sconfiggendo la minaccia che gli dà strenuamente la caccia.