QuakeCon: disponibili i saldi Steam sui franchise di Bethesda

Il QuakeCon, ancora in corso, ha proposto un numero esagerato di offerte su Steam, proponendo l’intera libreria videoludica di Bethesda. A figurare, ovviamente, è la serie principale di DOOM, QUAKE in ogni sua versione, Starfield, The Elder Scrolls, le pubblicazione Arkane Studios e molto altro. Ecco il link in cui è possibile selezionare i videogiochi in sconto. In tal senso, è anche proposta Wolfenstein.

Ricordiamo, inoltre, che è anche disponibile DOOM + DOOM II anche sulle altre console. Il titolo, arrivato improvvisamente, porta con sé succose novità e un ulteriore livello, Legacy of Rust, un capitolo aggiuntivo sviluppato da MachineGames e Nightdive Studios.