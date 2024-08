SteamWorld Heist II è ora disponibile su PC e console

Sviluppato da Thunderful Development e pubblicato da Thunderful Publishing, SteamWorld Heist II è ora disponibile su PC (Steam) e console. Recensito dal nostro Solar, il titolo è il prosieguo diretto del precedente capitolo uscito nel 2016. In SteamWorld Heist il giocatore guiderà una squadra di robot in una serie di sparatorie tattiche. È un gioco di strategia a turni, ma con qualcosa in più: sarà il giocatore a prendere la mira, cosa che gli permetterà di effettuare colpi mirabolanti e sfruttare i rimbalzi.

Il giocatore si unirà al capitano Leeway e alla sua ciurma sgangherata alla scoperta della minaccia che incombe sul Mar Grande, armando e potenziando l’equipaggio per sparatorie a turni e affronta battaglie navali in tempo reale.