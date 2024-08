Annunciato Chernobylite 2: Exclusion Zone per PC e console

The Farm 51 ha presentato Chernobylite 2: Exclusion Zone, il sequel di quel Chernobylite uscito tre anni fa su PC e console. Questa volta, però, non si tratterà più di un’avventura survival horror con visuale in prima persona, bensì di un action RPG con meccaniche in stile Souls e missioni cooperative opzionali.

Nel gioco vestiremo i panni di un cosiddetto un “planewalker”, ossia una persona che viaggia tra mondi paralleli alla ricerca di un prezioso materiale dall’elevato potenziale energetico chiamato “chernobylite”. Tagliato fuori dal resto del mondo, intrappolato nella Zona, assalito da orde di creature notturne, il planewalker è costretto a lottare per la tua sua mentre cerca di unire a sé un manipolo di sopravvissuti.

Ambientato nella zona di esclusione di Chornobyl, il gioco offrirà diverse soluzioni per affrontare i nemici, dalle armi corpo a corpo agli scontri a distanza, senza dimenticare l’approccio furtivo o chiedere aiuto ad altri sopravvissuti, ognuno dei quali dotato di conoscenze e abilità da cui poter attingere.

Chernobylite 2: Exclusion Zone sarà disponibile nel corso del 2025 su PC tramite Steam e su console, tuttavia in questo caso le piattaforme non sono ancora state annunciate.