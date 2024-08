Terminator: Survivors è stato rinviato al 2025

Brutte notizie per chi sperava di giocare a Terminator: Survivors entro fine anno dal momento che Nacon ha rinviato l’uscita del gioco. Iniziamente previsto alla fine di ottobre, il lancio del videogioco di sopravvivenza slitta quindi al 2025.

“Questo rinvio del rilascio del gioco è stata una decisione difficile da prendere, tuttavia crediamo che questo tempo aggiuntivo ci consentirà di garantire che la nostra visione del mondo post-apocalittico di Terminator soddisfi il livello di qualità atteso,” ha dichiarato Marco Ponte, CEO e Direttore Creativo di NACON Studio Milan. “A nome del team di NACON Studio Milan, vorrei ringraziare tutti i giocatori e i fan del franchise per aver accolto con entusiasmo Terminator: Survivors. Siamo estremamente orgogliosi di avere l’opportunità di lavorare su un franchise così iconico come Terminator e non vediamo l’ora di rivelarvi di più. Grazie a tutti per il supporto… Torneremo.”

Terminator: Survivors uscirà dapprima su Steam in Accesso Anticipato, per poi fare capolino successivamente su PS5 e Xbox Series X|S.