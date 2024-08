The Plucky Squire arriva a settembre su PC e console

Devolver Digital e gli sviluppatori di All Possible Futures hanno annunciato la data di uscita di The Plucky Squire, accompagnando la notizia con un nuovo trailer.

Questo particolare e bizzarro action adventure vede per protagonista il giovane Jot e i suoi amici, tutti personaggi di una fiaba che scoprono un mondo tridimensionale al di fuori delle pagine in cui vivono. Quando il mago Humgrump si rende conto di essere destinato a perdere eternamente la sua battaglia contro le forze del bene, decide di cacciare l’eroico Jot dalla storia, cambiando per sempre il loro destino.

The Plucky Squire sarà disponibile il 17 settembre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Inoltre, gli abbonati al servizio PlayStation Plus Extra e Premium potranno giocarci sin dal lancio senza costi aggiuntivi.