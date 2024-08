SEGA annuncia il gestionale Two Point Museum

SEGA e Two Point Studios hanno presentato Two Point Museum, un nuovo videogioco gestionale realizzato dai creatori di Two Point Hospital e Two Point Campus.

In Two Point Museum bisognerà prima di tutto andare a caccia di reperti archeologici inviando le proprie squadre di specialisti in avventure in giro per il mondo per recuperare rari manufatti, con tutta una serie di reperti di vari livelli di qualità. Dopodiché sarà necessario organizzare i reperti nel museo, così da esibire le proprie scoperte e attrarre sempre più visitatori.

Grazie alle tante possibilità di personalizzazione avremo innumerevoli opzioni per rendere felici i visitatori, dalla gestione delle decorazioni alla perfetta organizzazione del negozio souvenir. Una volta creata l’atmosfera giusta, potremo organizzare visite guidate condotte da specialisti per far vivere ai visitatori la giornata perfetta. Sarà anche possibile mettere in evidenza le mostre con il coinvolgimento più alto: le più incredibili, esteticamente piacevoli e che forniscono molte informazioni riceveranno più donazioni.

Non a caso soddisfare i bisogni dei visitatori è fondamentale per avere un museo attivo e mantenere alti i flussi delle donazioni. I vari tipi di visitatori che frequenteranno il museo avranno interessi diversi, per questo sarà essenziale cercare di soddisfare quante più persone possibile.

Two Point Museum sarà disponibile prossimamente su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S.