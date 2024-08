The Elder Scrolls: Castles debutta in arrivo a settembre

Bethesda Game Studios ha annunciato la data di The Elder Scrolls: Castles, in uscita in tutto il mondo il 10 settembre. Questa nuova avventura, ambientata nell’universo di The Elder Scrolls, permette ai giocatori di controllare il proprio castello e la propria dinastia personali. Il giocatore dovrà sorvegliando i sudditi ed emanando dei decreti, mentre gli anni passano, le famiglie crescono e nuovi sovrani salgono al trono.

La pre-registrazione su dispositivi Apple e Android è disponibile ora. Nel titolo, ogni giorno della vita reale equivale a un intero anno di gioco. La produzione arriverà al momento solo su mobile.