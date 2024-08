ATLUS ha rilasciato un nuovo trailer e ha svelato nuovi detta a proposito di Persona 3 Reload: Episodio di Aigis -The Answer-, offrendo ai giocatori uno sguardo ravvicinato di ciò che li aspetta nella nuova espansione, inclusa una colonna sonora eccezionale, prima della sua uscita il 10 settembre 2024.

Persona 3 Reload: Episodio di Aigis -The Answer- è il seguito di Persona 3, pubblicato in origine come parte della versione estesa Persona 3 FES del 2007. Qua la nostra anteprima dedicata del DLC.