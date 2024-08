Hunt: Showdown 1896 è ora disponibile

Crytek è entusiasta di lanciare la nuova era di Hunt con Hunt: Showdown 1896 disponibile ora su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Qua il nostro speciale hands-on.

Il giocatore combatterà per la sopravvivenza e il profitto in un mondo in cui l’orrore soprannaturale e il brivido della taglia regnano sovrani con un nuovissimo bioma del Colorado, Scorched Earth Event, Wild Target, armi, Hunters e altro ancora. Facendo un balzo in avanti cronologicamente e dirigendosi a ovest del bayou, Hunt: Showdown 1896 porta con sé la potenza di CRYENGINE 5.11, che fornisce una revisione molto attesa di grafica, design audio, prestazioni di rendering e altro ancora. I giocatori saranno inoltre accolti di nuovo nel bayou dopo il lancio con le mappe originali revisionate e ripristinate con dettagli sbalorditivi.