The Lacerator: annuncio con data d'uscita

DreadXP pubblicherà un nuovo survival horror. Si tratta The Lacerator, un survival horror in cui la perdita di arti cambia il gameplay, e il superamento non solo degli enigmi ma anche di una violenta amputazione corporea diventa il fulcro di un gioco contorto con la commedia trash e lo stile low-brow dei grandi film di Grindhouse degli anni ’70 e ’80. Sviluppato dallo sviluppatore brasiliano Games From The Abyss, The Lacerator verrà lanciato nel 2025.

Il giocatore potrà esplorare un ambiente ramificato, combattendo i nemici e risolvendo enigmi per progredire nella sua missione per fuggire da esso. L’esplorazione sarà fondamentale per la sopravvivenza, così come i combattimenti. A volte si potrà scappare dai nemici, anche se è meglio batterli.