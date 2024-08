Dead Cells arriva a fine ciclo con l'update The End is Near

Motion Twin ha pubblicato The End is Near, l’ultimo aggiornamento di Dead Cells che segna la fine del supporto ufficiale al metroidvania di stampo roguelite.

“Ora Dead Cells è completo!”, si legge in una nota stampa del team di sviluppo. “Alcuni degli sviluppatori qui a Motion Twin hanno lavorato a Dead Cells per oltre dieci anni, e vedere la community accompagnarci nel viaggio dall’Early Access alla versione 1.0, passando per oltre 35 aggiornamenti ed espansioni, è davvero una sensazione fantastica. Anche se a distanza di anni dal lancio alcuni degli sviluppatori originali di Dead Cells sono passati a occuparsi di altri interessanti nuovi progetti, la visione del nostro team originale per The Beheaded è rimasta intatta e vogliamo celebrare questo momento con la community che ha reso questo gioco il successo che è”.

L’aggiornamento gratuito The End is Near introduce tre nuovi nemici: The Sore Loser, Curser e Doom Bringer, che possono apparire in qualsiasi bioma se il livello di Boss Cells è sufficientemente alto. Sono state aggiunte due nuove armi, Misericorde e Anathema, una da mischia e una a distanza, che possono infliggere maledizione sul protagonista, ma che contemporaneamente infliggono ingenti quantità di danni ai nemici. Il cerchio si chiude con tre nuove mutazioni, Cursed Flask, Damned Vigor e Demonic Strength.

Infine, per celebrare la fine di questo percorso, Dead Cells è in sconto a metà prezzo su Steam fino al 26 agosto.