Resident Evil 2: la versione originale è in arrivo su GOG

Dopo la pubblicazione del primo capitolo della serie avvenuta lo scorso giugno, ora tocca alla versione originale di Resident Evil 2 fare capolino su GOG.

Questa riedizione di un grande classico supporterà i sistemi operativi moderni, tra cui naturalmente Windows 10 e Windows 11, oltre a supportare i principali controller sul mercato, come DualSense, DualShock 4, Xbox Series, Xbox One e Xbox 360. Vengono inoltre mantenuti tutti i contenuti del videogioco originale, mentre è compresa la localizzazione in lingua italiana.

Resident Evil 2 verrà pubblicato su GOG il prossimo 27 agosto e verrà venduto al prezzo di € 9,99. Il gioco è inoltre contenuto in un bundle che comprende Resident Evil, Resident Evil 2 e Resident Evil 3: Nemesis, quest’ultimo in arrivo prossimamente.