Metaphor: ReFantazio, svelato il cast di doppiatori inglesi

Atlus e SEGA hanno presentato il cast di doppiatori inglesi di Metaphor: ReFantazio, il nuovo JRPG degli autori di Persona che verrà pubblicato su PC e console l’11 ottobre.

Viene fatto sapere che il Protagonista avrà un ruolo con delle battute e sarà doppiato da Caleb Yen. Il cast completo del doppiaggio inglese include anche Alejandra Reynoso nel ruolo di Gallica, Phillipe Spall in quello di Heismay, Emma Ballantine come Junah, Emily Burnett come Eupha, David Monteith come Neuras, Joseph Tweedale come Louis, Greg Chun come More e Gordon Cooper come Grius.

Inoltre, Metaphor: ReFantazio sarà uno dei protagonisti dell’evento che Xbox terrà in occasione della Gamescom il prossimo 23 agosto. Durante l’evento ci sarà un’intervista al cast che avrà come ospiti gli attori Stewart Clarke e Kristin Atherton, che doppiano rispettivamente i personaggi principali Strohl e Hulkenberg.