Assassin's Creed Shadows: un video sui due protagonisti

Ubisoftt ha pubblicato un video di approfondimento sui due protagonisti di Assassin’s Creed Shadows, la shinobi Naoe e il samurai Yasuke.

Il team di Ubisoft Quebec parla di come è nato l’approccio ai due personaggi e di come ognuno di essi punti su uno stile di gioco diverso. Naoe, da buona shinobi, preferisce un approccio più furtivo facendo leva sulla sua agilità per infiltrarsi tra le fila nemiche e colpire con precisione chirurgica. Yasuke, invece, è un samurai che attacca a testa bassa ed è specializzato nel combattimento corpo a corpo contro più nemici.

Ricordiamo che Assassin’s Creed Shadows sarà disponibile dal 15 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.