Sviluppato e pubblicato da Game Science, Black Myth: Wukong è ora disponibile su PlayStation 5 e PC. Il titolo, nel corso degli ultimi giorni, è stato nella bufera a causa delle posizioni passate da parte del team di sviluppato sul femminismo e su un documento pubblicato sulle restrizioni riguardanti i contenuti dei content creator, con delle linee guide sulla Cina e la pandemia da COVID-19.

Nei panni del Predestinato, il giocatore attraverserà innumerevoli paesaggi della Cina e unici nella cornice del grande classico “Il viaggio in Occidente” per tratteggiare un nuovo racconto epico, sospeso tra mitologia e storia. Qua il link per acquistarlo.