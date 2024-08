Dead Island 2: in arrivo un aggiornamento gratuito

Dead Island 2, l’action RPG sviluppato da Dumbster Studio e pubblicato da Deep Silver, pubblicherà un aggiornamento gratuito il 22 ottobre, portando un’ondata di nuovi contenuti e feature entusiasmanti progettati per offrire un’esperienza ancora più immersiva ai giocatori. Tornerà il New Game Plus, dando la possibilità ai giocatori possono ora immergersi nuovamente nel cuore di HELL-A, armati dei loro personaggi preferiti, delle loro armi e di una serie di nuove sfide. Qua la nostra recensione.

Grazie all’aumento della difficoltà, ai nuovi nemici e agli slot di abilità aggiuntivi, la lotta contro i non morti sarà più intensa che mai. I nuovi contenuti della patch 6 non finiscono qui. È stata introdotta la Neighborhood Watch, una nuovissima modalità orda cooperativa che mette i giocatori contro implacabili sciami di zombie. Nei panni dei Bobcats, un nuovo trio di sopravvissuti del college, i giocatori devono difendere la loro casa a Venice da ondate incessanti di non morti.