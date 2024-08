Raccoon Logic annuncia Revenge of the Savage Planet

Raccoon Logic, lo studio nato dalle ceneri di Typhoon Studios, ha presentato ufficialmente Revenge of the Savage Planet, sequel di quel Journey to the Savage Planet uscito su PC e console qualche anno fa.

Revenge of the Savage Planet vedrà il protagonista estromesso senza tante cerimonie dalla missione di colonizzazione dello spazio dopo che le persone al vertice hanno ritenuto l’esplorazione spaziale troppo costosa e impegnativa, per questo hanno deciso di licenziare il protagonista durante i suoi 80 anni di criosonno. Bloccato su un pianeta alieno con nient’altro che il suo ingegno e tutto ciò che riuscirà a recuperare in giro per il mondo, il compito del personaggio principale sarà quello di esplorare questo strano pianeta, raccogliendo e creando nuovo equipaggiamento nel tentativo di tornare a casa.

“Siamo più che entusiasti di accogliere di nuovo gli esploratori in erba nell’universo di Savage Planet,” ha dichiarato il creative director Alex Hutchinson. “Sono successe molte cose da quando abbiamo lanciato il titolo originale, sia nel gioco che nella vita reale, con l’intero studio chiuso durante una pandemia globale. Sulla scia di tutto questo, è nato Raccoon Logic e con esso Revenge of the Savage Planet, che potrebbe o meno incorporare un elemento del viaggio che abbiamo tutti attraversato.”

Revenge of the Savage Planet supporterà anche la modalità di gioco co-op, sia in locale via split-screen che online, così da affrontare l’avventura in compagnia di un amico in carne e ossa. Il gioco, invece, verrà pubblicato nel corso dei primi mesi del 2025 su PC e console.