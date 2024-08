Annunciato Heroes of Might and Magic: Olden Era per PC

Ubisoft e Unfrozen, lo studio di sviluppo che ha realizzato Iratus: Lord of the Dead, hanno presentato Heroes of Might and Magic: Olden Era, un nuovo capitolo della celebre saga di strategia a turni che punta a tornare alle origini della serie.

Le vicende si svolgeranno a Enroth, nel continente di Jadame, già menzionato in passato in altri capitoli della serie ma mai esplorato prima d’ora. Saranno presenti una campagna single player, vari scenari predefiniti, nonché la possibilità di giocare su mappe generate in maniera procedurale. Non mancherà la modalità multiplayer, così da affrontare altri giocatori in carne e ossa via Internet. Per finire, il gioco offrirà un editor di scenari, così da creare le proprie mappe e condividerle con gli altri utenti.

Per quanto riguarda le fazioni giocabili, queste saranno sei, tra graditi ritorni e novità inedite: Temple (Cavalieri classici), Necropoli (Non-morti e Vampiri), Silvano (Forze della natura e Popoli Fey), Sotterraneo (Elfi Oscuri e Creature del sottosuolo), Hive (Insettoidi demoniaci) e una misteriosa sesta fazione che verrà rivelata in seguito.

Heroes of Might and Magic: Olden Era verrà pubblicato nel secondo trimestre del 2025 su Steam in Accesso Anticipato. “Crediamo che l’accesso anticipato sia un ottimo modo per presentare il gioco alla community e migliorarne e perfezionarne così alcuni dettagli tecnici e relativi alle meccaniche,” dichiarano gli sviluppatori. “Siamo abbastanza versatili e molto aperti alle vostre opinioni, perché crediamo che il gioco sia fantastico e vogliamo mostrarlo al maggior numero di giocatori possibile.” Unfrozen fa sapere che il periodo di Accesso Anticipato durerà circa un anno.