Lost in Random: The Eternal Die è stato annunciato

In arrivo in un momento ancora da decidere del 2025, Lost in Random: The Eternal Die, ambientato nel mondo creato da Zoink e Thunderful, si mostra in un trailer di gameplay che mostra una struttura di gioco ben diversa dalla tridimensionalità del precedente capitolo. In tal senso, non è chiaro se sia un sequel o una nuova storia.

Lost in Random: The Eternal Die è un rogue-lite d’azione con un’elevata casualità, immergendosi nei regni di Random nei panni di Aleksandra, tirando dadi, schivando e combattendo a fianco del suo compagno Fortune per uscire da una prigione labirintica.