Svelato il tattico a turni Bonaparte: A Mechanized Revolution

Studio Imugi ha annunciato Bonaparte: A Mechanized Revolution, un nuovo tattico a turni ambientato in una versione alternativa della Rivoluzione Francese.

Prendendo il posto di Napoleone nella storia, i giocatori assumeranno il ruolo di Céline o César Bonaparte, un giovane militare che guida un movimento rivoluzionario in una monarchia sull’orlo del collasso. Spetterà a noi trasformare un gruppo di idealisti trascurati in un governo influente e radicale, capace di decidere il destino della rivoluzione e di plasmare il futuro del mondo.

Sarà dunque necessario formare alleanze, combattere e decidere con quali personaggi storici e fazioni schierarsi attraverso una sfaccettata simulazione politica, anche perché la potenza militare da sola non può assicurare la vittoria. La capacità di destreggiarsi nel complesso panorama politico sarà uno strumento essenziale per rimodellare la Francia sulla base dei propri ideali. Bisognerà anche reclutare soldati, costruire potenti colossi meccanizzati, migliorare gli eserciti e affrontare gli avversari sul campo di battaglia in combattimenti tattici a turni.

“Napoleone Bonaparte è una delle figure più influenti della storia, la cui complessa e controversa eredità lo rende un soggetto ideale per un gioco di strategia e un tema emozionante e relativamente inesplorato nel mondo dei videogiochi“, ha affermato il direttore creativo Jongwoo Kim. “In Bonaparte: A Mechanized Revolution, il giocatore assume il posto di Napoleone in una linea temporale alternativa come un immaginario Céline o César Bonaparte, cambiando il corso della Rivoluzione francese come un giovane generale talentuoso e carismatico. Poiché il giocatore è libero di scegliere una versione alternativa di Bonaparte e gli ideali per cui combatte, il nostro gioco non è strettamente una simulazione storica, ma un’avventura rivisitata in cui la storia incontra una narrazione innovativa. Sviluppato in Nord America da un talentuoso team canadese con sede in Quebec, questo gioco promette un’esperienza fresca e coinvolgente“.

Bonaparte: A Mechanized Revolution verrà pubblicato su Steam in Accesso Anticipato nel corso del primo trimestre del prossimo anno.