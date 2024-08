Death Stranding 2: On the Beach sarà al Tokyo Game Show 2024

Kojima Productions ha confermato la presenza di Death Stranding 2: On the Beach al Tokyo Game Show 2024: il videogioco diretto da Hideo Kojima sarà protagonista di un apposito panel della durata di un’ora.

Appuntamento alle 3:30 (ora italiana) del 30 settembre per tutti gli aggiornamenti sul videogioco. Al panel parteciperanno non soltanto Hideo Kojima, ma anche il cast giapponese di doppiatori, il cantante Daichi Miura e il regista Nicolas Winding Refn, il quale prestò le sue fattezze per il personaggio di Heartman nel primo Death Stranding.

È possibile che durante il panel venga pubblicato un nuovo trailer di Death Stranding 2: On the Beach, e chissà, magari verrà annunciata anche la data di uscita. Per ora sappiamo solo che il gioco arriverà su PS5 nel corso del 2025.