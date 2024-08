Amerzone – The Explorer’s Legacy: ecco il gameplay trailer

Microids e Microids Studio Paris hanno presentato alla Gamescom un nuovo trailer di gioco per Amerzone – The Explorer’s Legacy. Il remake del gioco d’avventura ideato da Benoît Sokal, il creatore di Syberia, sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC nel novembre 2024.

I giocatori potranno esplorare il mondo di Benoît Sokal, vestendo i panni di un giornalista, la cui avventura inizia in un misterioso faro. Il suo compito sarà trovare l’uovo dell’uccello bianco e riportarlo ad Amerzone a bordo del suo idrovolante. Le sequenze di gioco in questo trailer rivelano un ritorno ai fondamenti del punta e clicca, come dettagliato dal team nel corso della presentazione.