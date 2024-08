Dragon Age: The Veilguard, svelate le caratteristiche su PC

Dragon Age: The Veilguard, sviluppato da BioWare e pubblicato da Electronic Arts, arriverà su PC (Steam) il prossimo 31 ottobre 2024. L’approfondimento, disponibile sul blog di BioWare, mostra l’impegno del team di Dragon Age: The Veilguard verso l’ottimizzazione per PC, con oltre 200.000 ore di test sulle prestazioni e sulla compatibilità.

L’articolo, inoltre, discute sul supporto del controller del gioco, l’implementazione dell’upscaling e del ray-tracing su PC, lo status di Steam Native e altre impostazioni e opzioni avanzate che sottolineano come l’esperienza su PC sia fondamentale.

Ecco pubblicati i requisiti necessari:

RACCOMANDATI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: 64 bit Windows 10/11

Processore: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X* (see notes)

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 970/1650 / AMD Radeon R9 290X

DirectX: Versione 12

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD Preferred, HDD Supported; AMD CPUs on Windows 11 require AGESA V2 1.2.0.7

CONSIGLIATI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: 64 bit Windows 10/11

Processore: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X* (see notes)

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700XT

DirectX: Versione 12

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD Required; AMD CPUs on Windows 11 require AGESA V2 1.2.0.7