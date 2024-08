On Your Tail in uscita su PC e Switch a novembre

L’etichetta Humble Games e gli sviluppatori nostrani di Memorable Games hanno annunciato la data di uscita di On Your Tail, l’avventura investigativa ambientata in un fittizio paesino del Bel Paese.

L’annuncio è arrivato durante l’Indie World che Nintendo ha tenuto nelle scorse ore, svelando che On Your Tail verrà pubblicato il 21 novembre non soltanto su Switch, ma anche su PC (via Steam).

Del gioco abbiamo già parlato nell’ultimo appuntamento con il nostro speciale sulle demo dello Steam Next Fest, ma vi ricordiamo che si tratta di un’avventura in cui vestiamo i panni Diana, una giovane alla ricerca della vacanza estiva perfetta. Tuttavia Diana resta invischiata nei misteri di Borgo Marina, un borgo costiero apparentemente pacifico che però nasconde intrighi e segreti.