Metaphor: ReFantazio, presentati ulteriori dettagli sul titolo di Atlus

Sviluppato da Atlus e pubblicato da SEGA, Metaphor: ReFantazio si mostra completamente attraverso una live dedicata. La diretta ha mostrato il mondo fantastico di Metaphor: ReFantazio, nel quale i giocatori incontreranno bellezze, stranezze e peculiarità durante il loro viaggio. Il direttore di Studio Zero Katsura Hashino ha guidato gli spettatori in un tour guidato attraverso diversi luoghi mai visti prima, dalle piccole cittadine, alle isole, ai labirinti e addirittura nel ventre di un verme. Hashino ha anche presentato una nuova alleata, Eupha, e ha fatto intendere che altri dettagli su di lei verranno svelati in futuro.

Al termine della presentazione di oggi, Hashino ha anticipato la prossima presentazione “Esclusiva ATLUS”, prevista per il prossimo autunno, e ha invitato gli spettatori a visitare lo stand ATLUS al Tokyo Game Show 2024 per provare una demo di Metaphor: ReFantazio.