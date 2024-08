GUNDAM BREAKER 4: ecco il trailer di lancio

GUNDAM BREAKER 4, l’atteso gioco d’azione hack and slash cooperativo di Bandai Namco Europe, è ora disponibile su console e PC, con la nostra recensione che arriverà a breve. Il nuovo titolo è un’immersione memorabile nel franchise grazie a un avvincente gameplay ricco d’azione e incentrato sulla costruzione di modelli Gunpla personalizzati, che sarà poi possibile portare in battaglia.

Tra le battaglie, i giocatori potranno accedere a un garage di mecha, in cui potranno personalizzare le proprie creazioni con nuove parti nonché pitture, effetti cromatici e decalcomanie per creare il proprio mecha da perfetti fan di Gundam. Una volta terminata la creazione del proprio Gunpla, sarà possibile condurlo in una serie di missioni sia online che offline.