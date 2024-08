Warhammer 40,000: Space Marine 2, il trailer "Angeli della Morte"

Focus Entertainment e Saber Interactive hanno pubblicato il trailer Angeli della Morte di Warhammer 40,000: Space Marine 2, in vista dell’imminente uscita del gioco su PC e console.

Il video dal taglio cinematografico mette in risalto la potenza e l’incrollabile forza di volontà degli Astartes, e in particolare del protagonista, il tenente Titus degli Ultramarine. Nel gioco, Titus e i suoi confratelli Gadriel e Chairon si ritrovano ad affrontare non solo le orde fameliche dei tiranidi, ma anche la corruzione degli Space Marine del Caos della Stirpe dei Mille.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 9 settembre, tuttavia prenotando le edizioni Gold o Ultra è possibile accedere al gioco con quattro giorni di anticipo.