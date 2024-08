Remedy e Annapurna: una partnership per Control 2

Remedy Entertainment e Annapurna hanno annunciato una partnership per il co-finanziamento e la co-produzione di Control 2. Lo studio finlandese precisa che manterrà il pieno controllo (perdonate il gioco di parole) sulla proprietà intellettuale, mentre ha sempre intenzione di pubblicare autonomamente il videogioco.

“Siamo super entusiasti di avere Annapurna a bordo,” hanno dichiarato Mikael Kasurinen e Juha Vainio di Remedy. “I valori creativi di Annapurna si allineano perfettamente ai nostri, rendendolo un partner stimolante per il viaggio che ci attende. Noi di Remedy lavoriamo su Control 2 già da un po’ e pensiamo che Annapurna sia il partner perfetto con cui lavorare mentre lo sviluppo del gioco procede verso la produzione e infine verso il traguardo.”

Tuttavia l’accordo non si limita al solo Control 2: Annapurna ha infatti acquisito i diritti cinematografici e televisivi legati sia a Control che ad Alan Wake. Ciò permetterà all’azienda di portare questi due franchise oltre i confini del settore dei videogiochi.

“Sono assolutamente entusiasta (sì!) di questa opportunità di espandere la storia di Alan Wake e il nostro intero Remedy Connected Universe a media che vanno oltre i giochi, e di costruire tutto questo in stretta collaborazione, giochi, film, TV e altri media, come una singola visione unificata,” ha affermato il creative director Sam Lake. “Sono sicuro che Annapurna sia il partner perfetto per noi per realizzare questo sogno.”