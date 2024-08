Vampire Survivors è arrivato su console PlayStation

Finalmente Vampire Survivors è arrivato anche sulle console della famiglia PlayStation, uniche piattaforme fino a questo momento sprovviste della perla targata Luca “poncle” Galante.

Il bullet heaven roguelite è infatti disponibile sul PlayStation Store nelle versioni per PS4 e PS5, portando con sé tutti gli aggiornamenti gratuiti pubblicati finora. Vampire Survivors è acquistabile al prezzo di € 4,99, mentre sono presenti anche i DLC a pagamento: Tides of the Foscari, Legacy of the Moonspell, entrambi prezzati a € 1,99 ciascuno; ma anche i contenuti aggiuntivi dedicati alle collaborazioni con Among Us (Emergency Meeting) e Contra (Operation Guns), in questo caso in vendita a € 2,49 l’uno.