Fabledom in uscita su console a settembre

Il publisher Dear Villagers e gli sviluppatori di Grenaa Games hanno annunciato la data di uscita delle versioni console di Fabledom. L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer di gameplay.

Questo gestionale cittadino è ambientato in un mondo bizzarro dove le favole diventano realtà. Qui bisogna seguire le vite cittadini di un villaggio in crescita, soddisfandone i bisogni e curando le relazioni con i regni vicini. Per saperne di più su Fabledom vi invitiamo a leggere la nostra recensione pubblicata in occasione dell’uscita su PC.

Fabledom sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch a partire dal prossimo 12 settembre.