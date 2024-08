Warhammer 40,000: Space Marine 2, svelate le modalità grafiche su console

Gli sviluppatori di Warhammer 40,000: Space Marine 2 hanno comunicato quali saranno le modalità grafiche presenti al lancio su console.

I possessori di PS5 e Xbox Series X avranno a disposizione due modalità grafiche: una modalità Qualità con risoluzione 4K e frame rate bloccato a 30FPS, e una modalità Performance con risoluzione 1080p e frame rate sbloccato fino a 60FPS. Su Xbox Series S, invece, sarà presente una sola modalità: sulla piccola console Microsoft, il gioco girerà a risoluzione 1440p e a 30FPS.

Infine, Saber Interactive ha fatto sapere che su PC al lancio saranno supportate le tecnologie DLSS2 e FSR2, mentre è in programma l’implementazione di DLSS3 e FSR3, ma queste opzioni arriveranno dopo la pubblicazione del gioco. Non vi è alcun supporto per il ray-tracing e l’HDR su PC, né è prevista l’implementazione di tali opzioni.

Ricordiamo che Warhammer 40,000: Space Marine 2 sarà disponibile dal 9 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.